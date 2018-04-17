Meşgul etmeyin

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından ilk kez pilot il olarak seçilen Antalya ve Isparta'da hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, 2018 yılının ilk 3 ayında arayanların yüzde 64,8'i 'Gereksiz arama' olarak kayıtlara geçti. Isparta'da yılın ilk 3 ayında 112'ye gelen 111 bin 355 aramanın, 72 bin 204'ü 'Gereksiz arama' olduğu belirlendi. Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, düzenledikleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla meşgul edilme oranının günden güne azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.



EN ÇOK SAĞLIK

Yapılan aramalardan 42 bin 53'ü anons sırasında kapanan, 60 bin 721'i çağrı alıcı veya çağrı yönlendirici tarafından cevaplanan çağrılar olarak listelendi. Isparta'da 2018'in ilk 3 ayındaki gereksiz çağrıların yüzde karşılığı ise yüzde 64,8 oldu. Cevaplanan çağrılardan 18 bin 898'i acil sağlık ekiplerine, 16 bin 856'sı polis, 2 bin 350'si jandarmaya iletilirken, bin 47'si ise itfaiyeye yönlendirildi. Isparta 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından ortalama 4 saniye içinde cevaplanan çağrıların, ortalama konuşma süresi 16 saniye olarak ölçüldü.



GEREKSİZ ARAMA

Türkiye ortalamasının yüzde 70 düzeylerinde olduğunu belirten Kılıçarslan, yapılan eğitimlerle Isparta'da bu oranın yüzde 65 düzeylerine kadar indirildiğini açıkladı. Kılıçarslan, gereksiz aramalar konusunda önümüzdeki süreçte bu oranı en az yüzde 50'nin altına çekmek istediklerini ifade etti. Ethem Kılıçarslan, vatandaşlarımdan tek ricalarının 112'yi gereksiz yere meşgul etmemeleri olduğunu vurguladı.

6 DAKİKADA ULAŞILIYOR

Kılıçarslan, "Vakalara erişim Avrupa ortalaması 0 ila 10 dakika arasında. Yani 10 dakika içerisinde vakaya ulaşılması gerekiyor. Ama Isparta'da kurumların aldığı tedbirler sayesinde vakalara erişim oranı 4 ila 6 dakika arasına indirilmiştir. 'Alo' dendikten sonra maksimum 6 dakikada devletin birimlerini karşılarında bulabiliyorlar" dedi.