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Orman yangını ile mücadele başlıyor

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Orman yangını ile mücadele başlıyor

'da 2018 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı, Vali Şerif Yılmaz başkanlığında yapıldı. Geçen yıl büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Vali Yılmaz, "Bu yıl yağışların azlığı sebebiyle kuraklığın çok daha erken olabileceği, yine aynı şekilde otların çok daha çabuk kuruyacağını varsayarsak, biraz daha risk olabilir. Gerekli tedbir ve müdahale zaman kaybetmeden yapılacaktır" dedi. Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ise yapılan yangın önleme çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

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Orman yangını ile mücadele başlıyor
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