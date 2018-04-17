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'i anma gezisi

 Fotoğraf Sanatçıları Derneği () tarafından, "Usta Yazar ’i anma ve 2'nci Geleneksel Osmaniye'nin tanıtımı" temalı gezi düzenledi.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:53
Yaşar Kemal'i anma gezisi

Dernek Başkanı , dünyaca n en önde gelen yazarlarından birisi olan 'i doğduğu yer olan Hemite Köyünde fotoğraf sevenlerle anmak istediklerini söyledi.

ziyareti ile başlayan gezide bol bol fotoğraf çekildiğini dile getiren Anıl, "Bu gezimiz ile Türk Edebiyat tarihine yüzlerce eser kazandırmış romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal'i doğum yeri olan 'nin Hemite Köyünde anmayı amaçladık. Gezimiz devamında Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Karatepe Kilimleri Kooperatifi ziyaret edilerek katılımcılar tarafından fotoğraflar çekildi.

Burada çekilen fotoğraflar ile oluşturulacak olan sergi ile eşsiz birçok eseri ile Türk ve Dünya Edebiyatına büyük katkıları olan Yaşar Kemal'i bir kez daha saygıyla anmak ve yöremizi tüm dünyaya tanıtmak istedik" dedi. Yapılan kültür gezisi sonrası çekilen fotoğraflardan Kemal'i anmak adına sergi oluşturulacağı kaydedildi.

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Yaşar Kemal'i anma gezisi
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