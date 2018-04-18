100 bin liralık soygun önlendi

Antalya
'DA, tabancayla banka şubesini soymaya çalışan kişiye, özel güvenlik görevlileri müdahale etti. İki güvenlik görevlisi ile kısa süreli boğuşma yaşayan soyguncu kaçtı. Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak'taki bir bankada meydana geldi. Bankanın kapanmasına yakın saatte şubeye gelen kimliği belirsiz kişi, yanında getirdiği tabancanın namlusunu gişedeki görevlilere doğrultup, "Çocuğum hasta, bana çabuk 100 bin TL verin. Para devletin can sizin. Yoksa hepiniz ölürsünüz" dedi. GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ
Banka görevlisi durumu ağırdan alarak bir yandan da 100 bin lirayı poşetlere koyduğu sırada, güvenlik görevlileri silahlarını çekerek soyguncuya müdahale etmek istedi. Eli silahlı soyguncu, olay yerinden kaçtı. Yaşanan kabus dolu dakikaların ardından durum polise bildirildi. İhbarın ardından polis soygun girişiminde bulunan kişiyi yakalamak için operasyon başlattı. Bankanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen uzman ekipler, saldırganın ismini belirlemeye çalışıyor.