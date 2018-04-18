23 Nisan coşkusu başlıyor

Alışveriş merkezi tarafından hazırlanan 23 Nisan kapsamındaki etkinlikler 19 Nisan Perşembe günü, Çocuk Kulübü'nde 2-3 yaş grubu için Özel Eğlen-Öğren Spor Atölyesi ile başlayacak. Aynı gün, ebeveyn ve çocuğun birlikte katıldığı, yaşa uygun gruplarda sosyalleşerek geliştiği bir program olan Kindy Roo etkinliği 6-14 ay bebeklere özel Gelişim, Oyun ve Spor Atölyesi konuklarını ağırlayacak.

23 Nisan Çocuk Haftası programı, 20 Nisan Cuma günü, zemin kat etkinlik alanında 5-15 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenen Bubble Room Atölyesi ile devam edecek. Aynı gün ve yerde 5-13 yaş grubu çocuklarına yönelik Lego Starwars, Lego Firends, Lego City, Lego Duplo etkinliği gerçekleştirilecek.

21 Nisan'daki programda ise; 5-15 yaş çocuklara yönelik Rubble Room Atölyesi, 5-13 yaş çocuklar için Lego Starwars, Lego Friends, Lego City, Lego Duplo Atölyesi çocukları eğlendirecek. 7-15 yaş çocukları için Maker Teknoloji Atölyesi geleceğin bilim insanlarını konuk edecek. Aynı gün AVM genelinde maskot karakterlerin animasyon şovu gerçekleşecek. Sihir Atölyesi Sihirbazlık Gösterileri, 5-12 yaş çocuklar için Yes To Science Bilim Atölyesi küçük ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Aynı gün, Uzman Psikolog Dilara Pepedil'in annelerle söyleşisi olacak.

22 Nisan'da 5-15 yaş Bubble Room Atölyesi, 5-13 yaş Lego Starwars, Lego Friends, Lego City, Lego Duplo, 7-17 yaş Maker Teknoloji Atölyesi konuklarını ağırlayacak. Aynı gün, PTT Mektup Yazma Atölyesi meraklılarıyla buluşacak.

Etkinliklerin finalinin yapılacağı 23 Nisan gününde ise Bubble Room Atölyesi, 5-13 yaş çocuklar için Lego Starwars, Lego Friends, Lego City, Lego Duplo ile AVM genelinde maskot karakterlerinin animasyon şovu olacak. Çocuk Spor ve Zumba etkinlikleri, 4-5 yaş çocuklara özel Kindy Roo Parkuru çocuklara 23 Nisan'ın coşkusunu dolu dolu yaşatacak.