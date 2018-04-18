Antalya seralarında yılın ilk karpuzu çıktı

TÜRKİYE'DE örtü altı tarımın önemli merkezleri arasında bulunan Antalya
'nın Aksu ilçesinde çiftçiler yılın ilk karpuz hasadına hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının yıl boyu yüksek seyretmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde toplanacak olan karpuzlar, vatandaşın sofrasında önceki yıllara göre daha erken yer alacak. Aksu ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yaptığını kaydeden Mehmet Saçıkara, "Bu yıl ikinci defa karpuz ektim, fiyatlar daha iyi. Bunda turizm beklentilerinin yüksek olması da önemli oldu. Fiyatlar yüksek olunca ister istemez istenmeyen olaylar oluyor. Karpuz için arayan çok oluyor" dedi. Serada eşine yardım eden Hatice Korkut ise, "Karpuz fiyatları pahalı olduğu için çalınmaması için serada bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Karpuzun kilo fiyatı 2-2.5 TL arasında seyrediyor.