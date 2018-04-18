Başkan Çelikcan ve meclis üyeleri Kıyıpark inşaatını gezdi

Dünyanın en temiz nehirlerinden bir olan Seyhan Nehri'nin şehrin ortasından geçmesine rağmen Adanalı vatandaşların yeterince faydalanamadığını belirten Başkan Çelikcan ''İçerisinde su kayağı tesisi, yüzer sahne, marina anfi, optimis marina, yelken kulübü, ahşap iskele, 2 adet kır kahvesi, emekli ve engelli evleri, festival alanları, seyir terasları ve deniz feneri parkımız Adanalı hemşerilerimizi suyla da buluşturacaktır''dedi.

Eylül ayında yapımı tamamlanacak olan parktan bütün Adanalı vatandaşların faydalanacağını belirten Başkan Çelikcan meclis üyelerine de verdikleri destekler için teşekkür etti.