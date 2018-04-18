Canımızı çok yaktılar

Aytemiz Alanyaspor
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Takım ligde kalacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Deplasmanda EY Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçının ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, hakem hatalarından yakınarak, "Hakemleri en çok savunan kulüp başkanlarından birisiyim. Herkesin hata yaptığı bir yerde hakemler de hata yapacaktır. Ama hakemlerin kararları maçın sonucunu etkilerse daha çok konuşuluyor. Bu sene Aytemiz Alanyaspor olarak en az 10'un üzerinde verilmeyen penaltımız var" dedi. VİCDANI SIZLAMAYACAK MI
Alanyaspor'un ligde kalmak için mücadele ettiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Malatyaspor'un attığı golde el var. Biz eğer bu gol yüzünden küme düşersek hakemin de golü atan Adem'in de vicdanı sızlamayacak mı? Benim bildiğim Adem'in 'Hocam top elime değdi' demesi gerekirdi. Hakem orta sahadaydı. Zaten maç boyunca sahada yürüdü. Lig bitmek üzere ama bizler hala hakemler ne zaman forma girecek diye bekliyoruz. İsteyerek hata yapmadıklarını biliyoruz ama MHK bu sene bu konuda yetersiz kaldı. Umarım kalan maçlarda hakem şanssızlıkları biter" diye konuştu. BAŞKAN'IN TEŞEKKÜRÜ TARAFTARA
Takımın şehir tarafından gereken desteği görmediğini de sözlerine ekleyen Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Biz özel uçak kaldırdık ama basın mensupları ve az sayıda kişi bizimle uçakta geldi. SGK Alanya Müdürü hariç hiç bir bürokrat maça gelmedi. Maalesef uçakta işadamlarını göremedik. İstanbul'a giderek sosyal medyadan boy göstermek yerine Alanyaspor'un maçına gelmelerini isterdim. Alanya'yı yönetenleri Malatyaspor uçağında görmek isterdim. Bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.