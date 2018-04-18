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Çarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardı

'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Mehmet Aydın'ı, (37) çarptığı tel örgüler, 30 metrelik uçuruma düşmekten kurtardı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:51
Çarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardı

Olay, Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi mevkiinde meydana geldi. Öğle saatlerinde 34 BDY 218 plakalı otomobiliyle gezintiye çıkan Mehmet Aydın, direksiyon kontrolünü yitirerek, Seyhan Baraj Gölü çevresine çekilen tel örgülere çarptı. Aydın'ın çarptığı tel örgüler, 30 metre yüksekliğindeki uçuruma düşmesini engelledi. Çarpmanın etkisiyle araçta şıkışan sürücü, sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücüyü otomobilden çıkaramayınca Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, şıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Tel örgülerede çarparak duran otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Aydın tedavi altına alındı.

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Çarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardı
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