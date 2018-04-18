Çocukların renkli dünyası

Muğla
'nın Seydikemer ilçesinde ressam Ali Rıza Başarır'ın gönüllü olarak resim eğitimi verdiği öğrenciler, sokakları boyuyor. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen öğrencilere yaklaşık 5 ay eğitim veren Başarır, çocuklarla ilçedeki bir sokağı boyamaya karar verdi. İlçe merkezinde bulunan Belen Mahallesi 2036 Sokak'ta oturan ev sahiplerinden alınan iznin ardından konutların dış cepheleri, yollar ve duvarlar farklı renklerde boyandı. MAHALLELİ DE MUTLU
Öğrenciler, evlerin duvarları ile yollarına kuş, kaplumbağa, denizatı, ahtapot, penguen ve çizgi film karakterleri resmetti. İlk sokağın boyamasını bitirdiklerini anlatan Başarır, "Kursa katılan her çocuk sınıflarında en iyi resmini yapıyor. Mahalle de çok mutlu oldu. Sokak eski kötü görüntüsünden kurtuldu ve rengarenk oldu. Sokağın adını Zeytin Dalı Sanat Sokağı olarak koymak istiyoruz" dedi. ÇOCUKLARIN SANAT AŞKI
Resim kursuna ilk katılan 8. sınıf öğrencisi Recep Akyol, güzel sanatlar lisesine gitmeyi hedeflediğini anlatırken Berra Mutlu ise, "Hem eğleniyor, hem öğreniyorum" dedi. Resim çizmeyi çok sevdiğini ve yaparken eğlendiğini ifade eden Melek Dural da sokağın rengarenk olduğunu, sokaktan geçenlerin de çok beğendiğini belirtti.