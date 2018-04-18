Gaziler madalya aldı

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesinde, 7 Kore gazisine madalyaları 68 yıl sonra verildi. Kore Savaşı
'na katılan o yıllarda gazilik madalyasını alma fırsatı bulamayan gazilere madalya takdimi için Sahil Bandı'ndaki restoranda tören düzenlendi. Kore gazisi Recep Saçlı şeref madalyasını kendisi alırken, Mehmet Nazım Yılmaz, Mehmet Şahan, Mehmet Karagöz, Şevket Koç, Halil Alagöz ile İsmail Özel'in madalyalarını eşleri aldı. UNUTMAYACAĞIZ
Fethiye Kaymakam Vekili ve Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun temelinin Kore Savaşı'nda atıldığını vurgulayarak "Bu dostlukta Kore gazilerimizin büyük emeği vardır" dedi. Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park da 2Siz orada sadece savaşmadınız, aynı zamanda insani yardımda bulundunuz. Kore Devleti olarak sizi unutmuyoruz. Sonsuza kadar unutmayacağız" dedi.