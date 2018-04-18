Havalimanının şahin gözleri

Milyonlarca turistin giriş çıkış yaptığı turizmin başkenti Antalya
'da, havalimanını koruyan polis memurları, güvenliği sağlamak ve sahte pasaportlarla yurt dışına çıkış yapanları tespit için görevlerini özveriyle yürütüyor. Antalya
Valiliği'nin de desteğiyle bu yıl Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 600 personele, 60 farklı ülkenin pasaportları üzerinden teknolojik cihaz ve sistemler desteğiyle bilgiler verildi. TİTİZ ÇALIŞMA YAPILIYOR
Hudut kapılarının 'şahin gözleri' olarak adlandırılan polis, yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı havalimanında büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyor. Polis memurları, dikkatleri sayesinde ve teknolojik cihazların desteğiyle geçen sene 233, bu yıl ise ilk 3 ayda 45 pasaport sahteciliği olayını tespit etti. Polis memuru Hakan Mercan, "Eğitimler sayesinde Antalya Havalimanı
'nda sahteciliğe geçit vermiyoruz" dedi. SUÇLU DAVRANIŞLARI
Sefa Kök de 12 yıllık polis memuru olduğunu, 3 yıldır da sahteciliğin tespiti için personeli bilgilendirdiğini kaydetti. En çok, aranan ve yurt dışına kaçmaya çalışan suçlularla karşılaştıklarını ifade eden Kök, "Profilinden şüphelendiğimiz yolcuları takip ediyoruz. Suçluların belirli davranışları oluyor. Bunlara dikkat ediyoruz" diye konuştu. Veri Denetim Büro Amirliğinde görevli polis memuru Deniz Sönmezer ise havalimanında suçu önlemek için davranış tespiti ve profil analizinin çok önemli olduğunu söyledi.