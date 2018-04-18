İletişim Fakültesi yeni binasında

AKDENİZ
Üniversitesi İletişim Fakültesi
'nin yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı. AÜ merkez kampusu içinde fakülte binasının açılış töreninde konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, "Modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış fakültemizde öğrencilerimiz için tüm imkanlar mevcut" dedi. KARALOĞLU'NUN TAVSİYELERİ
Vali Münir Karaloğlu
ise fakültede birbirinden değerli öğretim görevlileri olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Sevgili öğrencilerimize tavsiyem; Kesinlikle klasik medyayı ihmal edemeyiz ama çağın gereği olan iletişim araçlarını da çok iyi kullanır durumda olmalısınız" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal da AÜ İletişim Fakültesi'nin, Türkiye'nin en çok tercih edilen iletişim fakültelerinde biri olduğunu aktardı.