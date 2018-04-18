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yeni binasında

Giriş Tarihi: 18.4.2018
İletişim Fakültesi yeni binasında
Üniversitesi 'nin yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı. AÜ merkez kampusu içinde fakülte binasının açılış töreninde konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, "Modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış fakültemizde öğrencilerimiz için tüm imkanlar mevcut" dedi.

KARALOĞLU'NUN TAVSİYELERİ
Vali ise fakültede birbirinden değerli öğretim görevlileri olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Sevgili öğrencilerimize tavsiyem; Kesinlikle klasik medyayı ihmal edemeyiz ama çağın gereği olan iletişim araçlarını da çok iyi kullanır durumda olmalısınız" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal da AÜ İletişim Fakültesi'nin, Türkiye'nin en çok tercih edilen iletişim fakültelerinde biri olduğunu aktardı.
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İletişim Fakültesi yeni binasında
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