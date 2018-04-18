Kepez Belediyesi'nden gençlere Çalıştay

Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan çalıştaya, üniversitede ve liseden 40 öğrenci katılıyor. Çalıştayla, gençlerin yerel yönetimi yakından tanımaları, proje ve fikirlerini beyan etmeleri, yerel yönetimlerden beklentilerinin alınması, karar alma mekanizmalarına etkin şekilde katılımlarının sağlanması amaçlanıyor.

"GENÇLERİN FİKİRLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Çalıştay, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün öğrencileri, belediyenin en önemli karar organı olan meclis salonunda kabul etmesiyle başladı.

Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı konuşmada, "Gençlerin belediye hizmetleriyle ilgili fikirlerini almak, yerel politikalara katkı koymalarını sağlamak ve onların katılımcılık anlamında üretmiş oldukları fikirleri kendilerinden dinlemek bizim içim çok önemli." dedi.

Tütüncü, gençlere kendisinin çok erken yaşlardan itibaren yönetimle ilgili fikirlerinin olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: "Fikirlerimi aktarabileceğim etkili, yetkili kişileri çok aradığımı hatırlıyorum. Ama bu kişilere ulaşmak mümkün değildi. O zaman ben de kendi düşüncelerimi kendim hayata geçireceğim, diye bir yol seçtim. Şehirle ilgili dertlerimi, taleplerimi yerel idareye aktaramama durumu beni belediye başkanlığına taşıdı. Böyle bir geçmişe sahip olunca gençlerin yerel yönetimle ilgili fikirleri, çocukların çocukça bakışları bizim içim önem arz ediyor."

"GENÇLER TECRÜBE KAZANACAK"

Gençlere önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerle bir araya gelmek, onların belediyeden ne beklediğini öğrenmek, yerel yönetime katkılarını sağlamak Bütün bunları çalıştay gibi organizasyonlarda kurumsal anlamda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çalıştaylar karşılıklı etkileşim sağladığımız ortamlardır. Hem ben gençlerden bir şeyler öğreneceğim hem de gençler tecrübe kazanmış olacak. Gençlik meclisi kurma çalışmamız var. Bu çalıştay, gençlik meclisi için de ışık tutucu olacak."

Başkan Hakan Tütüncü, selamlama konuşmasından sonra sohbet ettiği gençlerin kentle ve belediyecilikle ilgili sorularını cevaplandırdı. Çalıştayın açılış törenine Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ile Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız da katıldı.

Katılım belgesi töreniyle sona erecek olan çalıştayda, katılımcı gençlik ile ilgili drama çalışmaları yapılacak, yerel yönetimler gençlik politikaları yasal mevzuatı, gençler tarafından oluşturulan yerel yönetim karar alma süreçlerine katılım yolları nelerdir, yerel yönetimimiz bizi ne kadar kapsasın, neleri eleştirdik, neleri değiştirdik konuları tartışılacak. Çalıştayda ücretsiz Avrupa fırsatları için proje yazma eğitimi de verilecek.

Çalıştay kapsamında gençler, Kepez Belediyesinin kentte vizyon kazandıran yatırımlarını da hizmet tanıtım gezisiyle yerinde görecek.