Kepez’de şölen başladı

Antalya
'nın Kepez Belediyesi, 'Kepez'in Yıldızları' turnuvasına başladı. 2014 yılında başlattığı Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi ile Türkiye'ye örnek olan Kepez Belediyesi, şimdi de yetenek taramalarının haricinde gençleri sporla buluşturmak için turnuva düzenliyor. AÇILIŞ ŞÖLENİ
Turnuvanın açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bahattin Bayraktar, SABAH Akdeniz
Haber Müdürü İbrahim Okumamış, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ile beden eğitimi öğretmenleri ve bin 500 öğrenci katıldı. Futbol şölenine katılanlar konserler ile doyasıya eğlendi. Palyaçolar eşliğinde şarkılar söyleyip vakit geçirdi. 638 MAÇ YAPILACAK
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da SABAH Akdeniz'in medya sponsoru olduğu turnuva, 5-6 ve7'nci sınıflar arasında düzenleniyor. Dün başlayan Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek. 44 okulun katılım gösterdiği, 337 şube takımının yer aldığı turnuva boyunca 638 müsabaka yapılacak.