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Küçük ressam sergi açtı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Küçük ressam sergi açtı
Antalya'NIN Alanya ilçesinde 3 yaşında resim yapamaya başlayan Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu öğrencisi Rana Kuru, ilk resim sergisini 11 yaşında Alanya Kültür Merkezi'nde açtı. Kızının çok geç konuşmaya başladığını ve bu durumun onu agresif yaptığını söyleyen anne Şule Kuru, "Ona boya kalemleri aldım. Bir süre sonra sorunları bitti. Boya kalemini bırakmadı ve artık sergi açabilecek düzeye geldi" dedi.

40 RESMİ SERGİLENDİ
Küçük Rana ise resim çizmeyi sevdiğini belirterek, "5 saat durmadan resim çiziyorum. Her tarzdan resim yapıyorum. Daha çok portre ve manzara çiziyorum. Mesela Bob Rose'un manzara çizimlerini seviyorum" diye konuştu.

Mehmet AL / ALANYA
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Küçük ressam sergi açtı
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