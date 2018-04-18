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Mert Kızıl fırtına gibi

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Mert Kızıl fırtına gibi
AntalyaLI Hasan Mert Kızıl, 3'üncü Uluslararası Açık Kickboks Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandı. Muratpaşa Belediyespor'un desteklediği 22 yaşındaki Kızıl, 'da Alperen Atabay anısına düzenlenen 3'üncü Uluslararası Açık Kickboks Şampiyonası'nda 'Büyükler 91 kilogram Full Contact' branşında şampiyon oldu.

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Kızıl, "Şimdi sırada, 'da 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası var. Bu şampiyonadan da en iyi derecelerle ayrılacağına inanıyorum" dedi.
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Mert Kızıl fırtına gibi
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