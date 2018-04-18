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Milletvekili Enç ATB’yi ziyaret etti

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Milletvekili Enç ATB’yi ziyaret etti
AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, Ticaret Borsası (ATB) yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milletvekili Enç, Çandır ve ekibine yeni görev döneminde başarılar diledi. ATB'nin kent yararına önemli çalışmalara imza attığını belirten Enç, Antalya yararına olan her projede kurumların yanında olduklarını söyledi. Enç, Hazine arazilerinin tıbbi aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine tahsisiyle ilgili gerekli adımların atılması konusunda destek olacağı sözünü verdi.
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Milletvekili Enç ATB’yi ziyaret etti
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