Tüketiciler hakkını ‘hakem’de arıyor

Antalya
'DA tüketiciler 2017'de Tüketici Hakem Heyetleri'ne koştu. Toplam şikayet sayısı 35 bini aştı. İlk sırada 19 bin şikayet ile abonelik servisleri geliyor. Şikayete konu olayların toplam tutarının 15 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Antalya
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Abdullah Özçulcu, şikayet konularını ve şikayetlerin sonuçlarını değerlendirdi. Hakem heyeti üyesi de olan Özçulcu, "35 bin şikayetin 13 bin 248'i tüketicilerin lehinde, 21 bin 62'si ise aleyhinde sonuçlandı. Ancak aleyhte sonuçlananların büyük çoğunluğu abonelikle ilgili şikayetler. Bunun dışında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 77.8'i tüketicilerin lehinde sonuçlandı" dedi. AYAKKABI VE CEP TELEFONU
Özçulcu, 4 bin 570 liraya kadar olan konularda başvuruların ilçelerde, 6 bin 860 liraya kadar olan başvuruların ise il merkezinde değerlendirildiğini hatırlattı. Konu bazında bakıldığında ise ilk sırada GSM ve internet abonelikleri ile bankalara ödenen dosya masrafı ve kredi kartı ücretleriyle ilgili şikayetler ilk sırada yer alırken, bunları cep telefonu ve ayakkabı takip ediyor.