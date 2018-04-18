Tünektepe yeniden ihalede

Antalya
'NIN yeni simgelerinden biri olacak, marka değerini artıracak Tünektepe Projesi
, yarın saat 15.00'te kapalı teklif usulü ile yeniden ihale edilecek. İhale Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ni resmi sitesi 'www.antalya.bel. tr' adresinden canlı yayınlanacak. İhalede, artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl işletme hakkı bedeli) 1 milyon 660 bin lira artı KDV olarak belirlendi. Projenin tahmini toplam yatırım maliyet bedeli ise 35 milyon 746 bin 422 lira. 3 AKDENİZ FOKU SİMGE OLACAK
İhaleyi kazanan yüklenici firma onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaatı ile alan düzenlemelerini yaparak yapım-inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 yıl süreyle işletecek. İhale, teleferik alt, üst istasyon yeri işletilmesi, sahilde 6 metrekare büfe, 24 metrekare gölgelik ve bin metrekare şezlong alanının işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi
'ne bedelsiz devredilmesini de kapsıyor. Tünektepe Projesi ile 30 odalı bir turistik tesis, seyir terasları ile cazibe merkezi ve yaşam alanı projesi hayat bulacak. Projede 3 Akdeniz
fokunun arasında bir tane devasa turuncu küre yer alacak.