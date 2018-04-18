Vurguna kelepçe

Antalya
'da 2016 yılında görevden alınan ve geçen hafta gözaltına alınan eski Antalya
Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği (ANTBİRLİK
) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Balaban ve yönetimdeki 10 kişi tutuklandı. 'Nitelikli dolandırıcılık', 'görevi ihmal' ve 'zimmet' suçlamasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 12'si yönetici 13 kişi hakim karşına çıktı. 18 SAAT İFADE VERDİLER
Sabah saatlerinde adliyeye gönderilen zanlılar önce KOM savcısına ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından 13 kişi 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, İcbar Suretiyle İrtikap (Görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanma) ve zimmet' suçlarından tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan yargılamada zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Gece saat 02.00'de sona eren nöbetçi mahkemedeki yargılamanın ardından ANTBİRLİK eski Başkanı Abdullah Balaban ile birlikte, H.E., A.D., E.U., F.C., H.B., K.E., M.S.A., M.Y., T.T. ve Z.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A. ile eski Genel Müdür A.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık 1 kişinin firarda olduğunu bildirdi. ZARAR 50 MİLYON
Şüphelilerin, hayali çiftçileri ANTBİRLİK'e üye yaparak pamuk üretmiş gibi gösterdiği, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edildi. Zanlıların, ANTBİRLİK'in pamuk deposunda çıkan yangınlarda yanan pamukları yanlış bildirdikleri, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiralamak, kira gelirleri ve birlik sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağlamakla suçlanan şüphelilerin, bu yöntemlerle birliği 50 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi. MÜFETTİŞLER BULMUŞTU
ANTBİRLİK'te yaşanan yoğun şikayet üzerine geçen yıl yönetim değişiminin ardından hesaplarda müfettiş incelemesinde milyonlarca lira yolsuzluk ortaya çıkmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Şakir Engin Yüksel ve müfettiş Bülent Yıldız'ın aylar süren incelemesinin ardından 265 sayfalık raporla yaşanan yolsuzluk tek tek belgelenmişti. Raporda yanan 100 ton pamuğun bin ton gösterildiği, yönetimdekilerin akrabalarına kullandırılan 6 milyon liraya yakın kredinin ancak 1 milyon lirasının tahsil edildiği gibi bulgulara yer verilmişti. HESAPLARA EL KOYULDU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince gerçekleştirilen ANTBİRLİK'teki operasyon bakanlık müfettiş raporları doğrultusunda yapılmıştı. Müfettiş raporlarında milyonlarca lira yolsuzluk yapıldığı belirtilmişti. Abdullah Balaban ve eski yöneticilerin banka hesapları ve mal varlıkları incelemeye alınarak el koyulmuştu.