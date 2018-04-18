Yakapınar İlkokulu’na bin kitap

SAKA Genel Başkanı Dr. Berat Akıncı, yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğinin inşasında rol alacak akademisyenleri, alanında uzman tecrübeli akademisyenlerle buluşturmak ve genç nesilleri akademik camiaya kazandırarak ülkenin çağdaş muasır medeniyetlerin üzerine çıkaracak vizyona ve cesarete sahip kadroları yetiştirme azmiyle hareket ettiklerini, üniversitelerin kronik sorunlarının tespiti ile etkili çözümleri noktasında çok yönlü perspektif sunma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

SAKA'nın bu amaçlar doğrultusunda birçok sosyal faaliyetleri desteklediğini belirten Dr. Akıncı, çeşitli STK'lar ile çok yönlü faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu kapsamda "Bir Kitap Bir Çocuk Bir Çocuk Bin Umut-Haydi Bir Kitapta Sen Bağışla" sloganıyla kitap toplama kampanyası başlattıklarını kaydeden Dr. Akıncı, "İnsanların bilgiye ulaşmasındaki en önemli araç olan kitapları, geleceğimizin teminatı olan gençlere ulaştırma amacıyla Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde BTÜ ÜNİAK gençliği ile birlikte bin kitap toplayarak Yakapınar İlkokuluna bağışladık" dedi.