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Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi öğrencileri bilim fuarında

'da 2 yıldır bilim fuarlarında yer alan Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi öğrencileri, 4006 Bilim Fuarı'na 20 projeyle katıldı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:57
Adana Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi öğrencileri bilim fuarında

Yüreğir ilçesindeki Nuri Çomu Anadolu Lisesi öğrencilerinin 20 projeyle katıldığı 4006 Bilim Fuarı'ndaki sergi, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel tarafından açıldı.

Okul Müdürü İdris Tel, 2 senedir bilim fuarına katıldıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin bilimsel etkinliklerde bulunmasına önem veriyoruz.

Öğretmenlerimizin ve okul aile birliğimizin desteğiyle bilim fuarlarını düzenliyoruz. TÜBİTAK bilim fuarı için en az 20 proje istedi, öğrencilerimiz de 20 proje hazırladı. Projelerde yaklaşık 50 öğrencimiz görev aldı. Okulumuzun kütüphanesini öğrencilerimize tahsis ettik. Aralık ayından bu yana hazırlıklar yapılıyordu. Öğrencilerimiz güzel projeler üretti. Projelerimiz, TÜBİTAK'ın bölge yarışmasında sergilenip değerlendirilecek" diye konuştu.

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Adana Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi öğrencileri bilim fuarında
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