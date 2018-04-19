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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3

’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar metamfetamin, skunk, esrar, kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 3 şüpheli na alındı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:30
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Nevşehir'den Alanya'ya otomobille uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Tespit üzerine ekipler, dün saat 16.00 sıralarında ilçe girişinden takibe aldıkları Nevşehir plakalı otomobili Çevreyolu Caddesi Sanayi Kavşağı'na geldiği sırada durdurdu. Araç içerisinde bulunan şüpheli A.S., B.G. ve H.T. isimli kadın na alınırken, yapılan aramalarda ise 5,30 gram metamfetamin, 22 gram skunk, 3 gram esrar 2 gram kokain, ruhsatsız Clock marka tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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