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ATSO’da görev dağılımı yapıldı

Giriş Tarihi: 19.4.2018
ATSO’da görev dağılımı yapıldı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Davut Çetin'in başkanlığındaki ATSO'da başkan yardımcılığı görevine Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan, sayman üye görevine ise Ayhan Kızılsavaş getirildi.

ÇITAYI YUKARI TAŞIYACAĞIZ
Yeni yönetim kurulunun ATSO ve için hayırlı olmasını dileyen Başkan Davut Çetin, 136 yıllık köklü tarihe ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip olan ATSO'nun yeni yönetiminin devir aldığı çıtayı çok daha yukarılara taşımak için var gücü ile çalışacağını kaydetti.
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ATSO’da görev dağılımı yapıldı
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