Belediye ağlanacak halde

AK Parti
Manavgat ilçe teşkilatı, Danışma Meclisi toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Manavgat'a, AK Parti dışında hiçbir partinin hizmet edemediğini belirterek, "Biz yerel ve genel seçimlere 19 ilçe teşkilatımızla birlikte hazırız. Bu yerel seçimde Allah'ın izniyle Manavgat AK Parti iktidarı ile tanışacak" dedi. ÖZ, SÖZEN'E YÜKLENDİ
İlçe Başkanı Hasan Öz ise kendisini Manavgat Belediyesinde
staj yapmaya davet eden CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e, "Biz Recep Tayyip Erdoğan
'nın yanında staj görüyoruz. Benim mahalle başkanlarım değil mahalle yönetimimdeki herhangi bir fert bile CHP'nin en iyi belediye başkanından daha iyi belediye başkanlığı yapar" dedi. BÜYÜKERŞEN AĞLAR
Başkan Sözen'in 'Yanında staj yaptım' dediği Yılmaz Büyükerşen
'e görüşü ne olursa olsun saygı duyduğunu anlatan Öz, "Sözen'in herhalde stajı yarım kalmış. İnanın Yılmaz Büyükerşen Manavgat Belediyesi'ni görse oturur ağlar" diye konuştu. Toplantıya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Teşkilat Başkanı Ayhan Ataş, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, Kadın kolları Başkanı Şeyda Ünal Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.