Birdenbire iyileşen dilenci

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde tekerlekli sandalye
yle dilenen dilenci sivil zabıta ekipleri tarafından getirildiği zabıta karakolunda yasal işlem yapılacağını duyunca ayaklandı. NUMARA YAPTI
Alanya'da tekerlekli sandalye ile dilenen Kalender Ö. (30) isimli dilenci zabıta ekipleri tarafından şüphe üzerine belediyeye götürüldü. Tekerlekli sandalyeden inmeyen dilenci engelli asansörü ile binaya çıkartıldı. Zabıta ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen sandalyesinden kalkmayan dilenci, sivil zabıta ekiplerinin, "Eğer engelli isen sözümüz yok. Ancak engelli değilsen ve ayağa kalkıp yürümezsen hakkında yasal işlem başlatacağız" deyince bir anda düzerek tekerlekli sandalyeden kalktı. 124 TL İDARİ PARA CEZASI
Dilenci bu kez belim ağrıyor diyerek yalanlarına devam etti. Bir süre sonra bu yalanının da tutmadığını anlayan dilenci, üzerinde oturduğu tekerlekli sandalyeyi iterek belediyeden dışarı çıktı. Sahte dilenciye dilencilik yapmaktan 124 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın üzerinden çıkan 130 TL'ye ise el konuldu.