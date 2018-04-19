Ciddiye alınmadı

Antalya
'da önceki gün bir banka şubesinde gerçekleştirilen soygun girişiminin perde arkası ortaya çıktı. Oyuncak tabancayla soygun girişiminde bulunduğu banka şubesinde kendisine inanılmadığını gören şüphelinin, "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek bankadan ayrıldığı öğrenildi. ÖZÜR DİLEYİP GİTTİ
Eski Sanayi Sitesi'ndeki bankaya gelerek "Çocuğum hasta. İçini 100 bin lirayla doldur" diyen soyguncuya kimse inanmadı. Oyuncak tabancayla güvenlik görevlilerini de tehdit edip giderken "Kusura bakmayın rahatsız ettim" diyen kişinin Ali S. (39) olduğunu belirleyen polis, zanlının evine kargo görevlisi kılığında gidip gözaltına aldı. 'BEN DE BİLSEM'
Şüpheli, gazetecilerin "Bankayı neden soymaya çalıştınız?" sorusuna "Ben de bilsem" karşılığını verdi. Ali S'ye banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği eşinin de inanmadığı ifade edildi.