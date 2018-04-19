Cimbom’a gözdağı

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal
, "Galatasaray'ı yenebiliriz ama 35 puan bize yine bir şey yapmayacak. Bu takım, bulunduğu bu yerden çok daha iyi yerlere layık" dedi. 'YENEBİLİRİZ'
Galatasaray'ın çok iyi bir takım ve lider olduğunu vurgulayan Mesut Bakkal, "İçerideki maçları farklı oynayan ve motivasyonu farklı olan bir takımım var. 6 maçta 11 puan, atılan 10 gol, yenilen 5 gol. 1.95 puan ortalaması ile oynuyoruz. Bunun arkasında durmalıyız. Maç maç gideceğiz. Bu hafta hücum ve gol pozisyonları olarak güçlü bir takımla karşılaşacağız. Hala ateş çemberinin içindeyiz. Galatasaray'ı yenebiliriz ama 35 puan bize yine bir şey yapmayacak. Mücadelemiz sürecek" diye konuştu.