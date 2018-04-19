Emniyet Müdürü Gürbüz, koltuğunu Begümnaz’a devretti

Ortaca Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü Ali Hoplar ve öğretmenleri ile birlikte Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz'ü makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Emniyet Müdürü Gürbüz, çocukken polis olmayı çok istediğini dile getirerek; "Hepimiz dünyadan gelip geçiciyiz. Bugün bu makamlarda biz oturarak devletimize, milletimize hizmet ediyoruz, yarın bu genç kardeşlerimiz oturacak." dedi.

Gürbüz, koltuğunu Ortaca Ortaokulu öğrencisi Begümnaz Canım'a devretti. Koltuğu devir alan Canım, telsizden yaptığı anons ile ekiplerin kasksız motosiklet sürücülerine karşı duyarlı olması ve okulların çevresinin kontrol etmesi talimatını verdi.

Ardından görevdeki ekipleri denetleyen Begümnaz Canım, şunları söyledi; "Müdür olmak çok zormuş, büyük sorumluluk istiyor. Tüm güvenlik güçlerimize iyi çalışmalar diliyorum."

Ziyarette, Emniyet Müdürü Gürbüz, öğrencilere hediye takdim etti.