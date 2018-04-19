Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Futbol şöleninde gol yağmuru

Futbol şöleninde gol yağmuru

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kepez’in Yıldızları Futbol Turnuvası’nın ikinci gününde gol yağmuru vardı

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Futbol şöleninde gol yağmuru
Önceki gün düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen 'Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası'nın ikinci günü geride kaldı. Yeteneklerini sergilemeye çalışan 44 okuldan 5 bin öğrenci turnuva maçlarında mücadele ediyor. Hasan Doğan Stadı'nda 19 Nisan'a kadar devam edecek turnuvanın ikinci günü birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. SABAH 'in medya sponsoru olduğu turnuvada antrenörler tarafından yetenekleri tespit edilmiş Kepez'deki 44 okuldan 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri müsabaka deneyimi yaşıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbol şöleninde gol yağmuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN