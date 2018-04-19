Futbol şöleninde gol yağmuru

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nceki gün düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen 'Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası'nın ikinci günü geride kaldı. Yeteneklerini sergilemeye çalışan 44 okuldan 5 bin öğrenci turnuva maçlarında mücadele ediyor. Hasan Doğan Stadı'nda 19 Nisan'a kadar devam edecek turnuvanın ikinci günü birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. SABAH Akdeniz
'in medya sponsoru olduğu turnuvada antrenörler tarafından yetenekleri tespit edilmiş Kepez'deki 44 okuldan 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri müsabaka deneyimi yaşıyor.