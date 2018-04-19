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Hem darp hem gasp

’da motosikletle takip ettiği Pınar B.’ye (33) yumruk atıp telefonunu gasp eden F.Y. (25), kısa sürede yakalandı. Talihsiz kadın olay sonrası şok yaşadı

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Hem darp hem gasp
Antalya'DA motosikletle takip ettiği Pınar B.'ye (33) yumruk atıp telefonunu gasp eden F.Y. (25), kısa sürede yakalandı. Olay, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Korkuteli'nde gıda üzerine işyeri bulunan Pınar B., annesindeki kızını almak için otomobiliyle yola çıktı. Pınar B.'yi motosikletle takip eden F.Y., ara sokağa aracını park eden kadının yanına yaklaştı. F.Y., "Bana çarpıp neden kaçtın" diye bağırdıktan sonra polisi arayacağını söyleyen Pınar B.'yi yumrukladı. Kadının elindeki telefonu gasp eden F.Y., kaçtı.

NEFES ALDI
Harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık ve gasp olaylarından 16 suç kaydı bulunan F.Y. olduğunu belirledi. Polis, F.Y.'yi park halindeki bir otobüste uyurken yakaladı. Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Pınar B., "Olay günü ve sonrası çok korkmuştum. Ancak polisin duyarlılığı ve kısa süre içinde şüphelinin yakalanması beni çok mutlu etti" dedi.
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