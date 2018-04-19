Hem darp hem gasp

Antalya
'DA motosikletle takip ettiği
Pınar B.'ye
(33) yumruk
atıp telefonunu
gasp eden F.Y.
(25), kısa sürede
yakalandı.
Olay, Kepez ilçesi
Ünsal Mahallesi'nde
meydana
geldi. Korkuteli'nde
gıda üzerine
işyeri bulunan
Pınar B., annesindeki
kızını
almak için otomobiliyle
yola
çıktı. Pınar B.'yi motosikletle
takip eden F.Y., ara sokağa
aracını park eden kadının
yanına yaklaştı. F.Y., "Bana
çarpıp neden kaçtın" diye
bağırdıktan sonra polisi arayacağını
söyleyen Pınar B.'yi
yumrukladı. Kadının elindeki
telefonu gasp eden F.Y.,
kaçtı. NEFES ALDI
Harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık ve gasp olaylarından 16 suç kaydı bulunan F.Y. olduğunu belirledi. Polis, F.Y.'yi park halindeki bir otobüste uyurken yakaladı. Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Pınar B., "Olay günü ve sonrası çok korkmuştum. Ancak polisin duyarlılığı ve kısa süre içinde şüphelinin yakalanması beni çok mutlu etti" dedi.