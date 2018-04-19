Isparta’dan Şanlıurfa’ya 200 Türk bayrağı

Birecik'teki okul idaresi tarafından bir süre önce sosyal medya üzerinde bayrak ihtiyacı olduğunun duyurulması üzerine Eğirdir Belediyesi çalışma başlattı. Okul yöneticileriyle iletişime geçen belediye yetkilileri istenen 200 Türk bayrağı temin ederek Birecik Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderdi.

Bayrakları teslim alan Birecik Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Suphi Bozkurt, öğrencilerle okul bahçesinde bayrakla ay yıldızı çizerek kendilerine yardım eden Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'e teşekkür etti.

Başkan Şengöl ise videoda "Bayrak" şiirini okuyan öğrenciden çok etkilendiğini ve hediyeler göndereceklerini dile getirdi.