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Kahtalı'dan e hazırız mesajı

İl Başkanı Hakan Kahtalı 24 Haziran’da yapılacak lere AK Parti Malatya İl Teşkilatı olarak hazır olduklarını söyledi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:15
Kahtalı'dan seçime hazırız mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken açıklamasının ardından siyaset ısınmaya başladı.

Parti binasında basın açıklaması düzenleyerek 24 Haziran'da yapılacak seçimleri değerlendiren İl Başkanı Hakan Kahtalı, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

AK parti olarak seçime hazır olduklarını aktaran Kahtalı "Ülkemizin içerisinde ve dışarısında terör öğürtleri ile nasıl ki mücadelemiz sürüyorsa aynı zamanda ülkemizin kalkınması için yapmış olduğumuz yatırımlar da devam ediyor. Bizim 2023 hedeflerine ulaşmak için yapmamız gereken şey artık parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemine geçmek. Cumhurbaşkanımız artık seçim tarihini verdi. Bizler teşkilat olarak, Belediye Başkanlarımızla bütün meclis üyesi arkadaşlarımızla, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Mahalle Başkanlarımızla birlikte inşallah bu süreçte hızlı bir şeklinde çalışma yapıp sandık yönetim kurularımız oluşturacağız. Ülkemizi inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tanıştıracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah Başkan yapacağız" diye konuştu.

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Kahtalı'dan seçime hazırız mesajı
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