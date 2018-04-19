Kültürel bütünleşme

Antalya
Mustafa Asım Cula Ortaokulu, Sound 'Slıence Of Our Unıque Noıse Dynamıcs' projesi kapsamında İspanya'da IES Politecnico Jesus Marin okulunu ziyaret etti. Başta proje koordinatörlüğünü yürüten Mustafa Asım Cula Ortaokulu ve diğer ülkelerden gelen katılımcıların okul ve ülkelerinin kültürel tanıtımları yapıldı. Proje, farklı zeka türleri ve öğrenme durumları bulunan öğrencilerle, fen, müzik, bilişim, dil ve iletişim alanlarında disiplinler arası öğrenme yaklaşımını temel alan faaliyetlerle bütünleştirmeyi hedefliyor.