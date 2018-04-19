Miniklerden örnek temizlik

Antalya
'DA Hanım Ömer Çağıran İlkokulu'ndan 320 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Lara Sahili'nde çevre temizliği yaptı. Sınıf öğretmeni Hatice Demir, toplum sağlığı açısından plajların temizliğine dikkat çekmek istediklerini belirtti. BİLİNÇLİ BİR GELECEK
İkinci sınıflar zümre başkanı öğretmen Binnaz Hatipoğlu da "Denizlerdeki canlıların türünün çoğalması açısında çocuklara farkındalık yaratmak için buradayız" diye konuştu. Hatipoğlu, projelerine, şapka, çöp poşeti, eldiven ve kumanya olarak destek veren Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.