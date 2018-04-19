Ne muayene ne ehliyet var

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otobüs durdurulunca polis şaşkınlığını gizleyemedi. Otobüsün 6 yıldır muayeneden geçmediği, şoförünün de ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Alanya'dan Mahmutlar istikametine H.C. yönetiminde seyir halinde giden denetimli halk otobüsünün Kestel Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Bölge Trafik Büro Amirliği ekipleri durdurduğu araçta evrak kontrolü yapınca şaşkına döndü. ceza yağdırıldı Kırmızı ışıkta durmayarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan şoförün ehliyetsiz olduğu ve halk otobüsünün en son 2012 yılında muayeneden geçtiği belirlendi. Polis, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 4 bin 379 lira, ruhsat sahibine ise yetkisiz kişiye araç kullandırmak ve muayene yaptırmamak suçlarından ayrı ayrı para cezası yazarken sürücü ayrıca mahkemeye sevk edilecek. Akıllara ise diğer otobüslerin ve sürücülerin denetimlerinin tam olup olmadığı sorusu gelirken vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.