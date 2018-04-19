Öğrenciler Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Eğirdir Atatürk İlkokulu öğrencileri Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir'i ziyaret etti.

Düzenlenen etkinlik ve ziyarette Okul Müdürü Yalçın Bozoğlu, Müdür Yardımcısı Müyesser Kuş ve Matematik Öğretmeni Badisevi Evran de yer aldı.



ÖĞRENCİLERDEN MAKAM TEMSİLİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri Eğirdir'de başladı.

Bu kapsamda Eğirdir Atatürk İlkokulu öğrencileri Alpaslan Bilici, Mertcan Çelik ve Sudenaz Demirbaş, temsili olarak Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı makamına oturdular.



ÖĞRENCİLER SORDU, KOMUTAN CEVAPLADI

Sohbet havasında geçen ziyarette Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Garnizon Komutanı Bozdemir, vatanın birliği, beraberliği ve bütünlüğü için gece gündüz çalıştıklarını, aynı zamanda Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yüksek rütbeli askerler yetiştirdiklerini ifade etti.



ŞEREF SALONU VE GEÇMİŞİ YAKINDAN GÖRME FIRSATI BULDULAR

Ziyaret sonrasında Tuğgeneral Bozdemir, misafirlerine şeref salonunu gezdirdi.

Öğrenciler ve öğretmenler, şeref salonunda bulunan ve yıllar önce savaşlarda kullanılmış silahlar ile eski Eğirdir manzaralarından oluşan fotoğraf albümünü yakından görme fırsatı buldu.

Burada misafirlerine her zaman kapılarının açık olduğunu ifade eden Bozdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, günün anısına öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.