Trafik kazasına iki tutuklama

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde İsmet Karataş'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kaza
sı ile ilgili 1'i kadın 2 kişi, tutuklandı. Kaza, önceki gün Konaklı Mahallesi Candır tünelinde meydana geldi. Huriye Ü.A. (68) idaresindeki 07 HAR 51 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden şerit değiştiren İsmet Karataş'ın (40) kullandığı 34 DB 9347 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet ardından Kemal T. (28) idaresindeki 07 BPR 90 plakalı otomobilde de çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken iki otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.