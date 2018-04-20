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3’üncü etapta imza günü

Giriş Tarihi: 20.4.2018
3’üncü etapta imza günü
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen Varsak- Zerdalilik arasındaki 3'ncü Projesi'nin sözleşmesi bugün saat 11.30'da Başkan 'in de katılacağı törenle imzalanacak. 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nin ihalesi 27 Mart'ta yapılmıştı.

3'ÜNCÜ HAT VE UZUNLUKLARI
3'üncü Etap Raylı Sistem Hattı toplamda yaklaşık 26 kilometre olacak. Bu hatlardan Varsak-Otogar Hattı yaklaşık 12.5 kilometre (Varsak-Sakarya kesimi yaklaşık 8 kilometre, Sakarya-Otogar kesimi yaklaşık 4.5 kilometre), Otogar-Meltem hattı yaklaşık 3.8 kilometre, Meltem- Zerdalilik tramvay bağlantısı hattı yaklaşık 5.9 kilometre ve Sakarya-Sigorta Hattı yaklaşık 3.8 kilometre olacak. Proje tamamlandığında Varsak'tan binen bir vatandaş üniversiteden hastaneye, havaalanından mezbahaya istediği yere raylı sistemle ulaşabilecek.
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