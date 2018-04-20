Antalya 24 Haziran’a hazır

AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş
, 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi. "Cumhuriyet tarihimizde ilk kez büyük sorunlarla karşılaştığımız yönetim sisteminden bu seçimle çıkarak yeni yönetim sistemine geçmiş olacağız" diyen Başkan Taş, "Olağan kongrelerimizle birlikte yenilenen, tazelenen teşkilatlarımızda bu alınan karar büyük bir heyecan ile karşılanmıştır" dedi. PRANGALAR KIRILACAK
Türkiye için, ileri demokrasi için her zaman büyük adımlar atan AK Parti'nin bu geçiş süreciyle Türkiye'nin yükselişine önemli bir ivme daha kazandıracağını söyleyen AK Parti İl Başkanı Taş, "Önümüzdeki süreçte AK Parti Antalya
teşkilatlarımız tüm Türkiye genelinde olduğu gibi her zaman sahadaki aktifliğini artırarak bu seçimde başarıya ulaşacaktır. 24 Haziran 2018 seçim tarihinde Antalya'da yeni rekorlar kırmak için hızlı bir şekilde çalışmalarımızı arttırarak Türkiye'nin ayağındaki prangaları yeni yönetim sistemiyle inşallah kıracağız" diye konuştu.