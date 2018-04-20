Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya 24 Haziran’a hazır

24 Haziran’a hazır

AK Başkanı , 24 Haziran seçimleri için hazır olduklarını, hedeflerinin rekor oy olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Antalya 24 Haziran’a hazır
AK Parti Antalya İl Başkanı , 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi. "Cumhuriyet tarihimizde ilk kez büyük sorunlarla karşılaştığımız yönetim sisteminden bu seçimle çıkarak yeni yönetim sistemine geçmiş olacağız" diyen Başkan Taş, "Olağan kongrelerimizle birlikte yenilenen, tazelenen teşkilatlarımızda bu alınan karar büyük bir heyecan ile karşılanmıştır" dedi.

PRANGALAR KIRILACAK
Türkiye için, ileri demokrasi için her zaman büyük adımlar atan AK Parti'nin bu geçiş süreciyle Türkiye'nin yükselişine önemli bir ivme daha kazandıracağını söyleyen AK Parti İl Başkanı Taş, "Önümüzdeki süreçte AK Parti teşkilatlarımız tüm Türkiye genelinde olduğu gibi her zaman sahadaki aktifliğini artırarak bu seçimde başarıya ulaşacaktır. 24 Haziran 2018 seçim tarihinde Antalya'da yeni rekorlar kırmak için hızlı bir şekilde çalışmalarımızı arttırarak Türkiye'nin ayağındaki prangaları yeni yönetim sistemiyle inşallah kıracağız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya 24 Haziran’a hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN