Facia ucuz atlatıldı

Antalya
'da, akaryakıt tankeri ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 3'ü ağır, 21'i öğrenci 23 kişi yaralandı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü, direksiyon başında uyuması nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi. SERVİSTE VELİLER DE VARDI
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Antalya
- Isparta
yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı akaryakıt tankeri, Şaban Doğan'ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Minibüsün takla atarak, devrildiği kazada sürücü Şaban Doğan ile aralarında velilerin de bulunduğu 21'i öğrenci 23 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Öğrencilerden biri, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri, çevredekilerin tepki gösterip, saldırıda bulunmaması için tanker sürücüsü Özkan Kepez'i bölgeden uzaklaştırdı. Gözaltına alınıp, karakola götürülen ve kazadan yara almadan kurtulan Özkan Kepez, ilk ifadesinde, "Direksiyon başında uyudum. Kaza da bundan dolayı meydana geldi" ifadelerini kullandı.