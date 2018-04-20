Hamzaoğlu Fener’e özel önlem alacak

SÜPER Lig'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalya
spor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
, rakiplerinin etkili oyuncularına karşı önlemlerini alacaklarını söyledi. Son dört haftada 10 puan topladıklarına değinen Hamzaoğlu, buna rağmen düşme hattından tam anlamıyla kopamadıklarını kaydetti. Fenerbahçe maçının güzel ve keyifli geçeceğine inandığını anlatan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'nin etkili ayaklarına önlem alacağız. Rakibimizin zayıf yönlerini değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.