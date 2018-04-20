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Hamzaoğlu Fener’e özel önlem alacak

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Hamzaoğlu Fener’e özel önlem alacak
SÜPER Lig'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor'un teknik direktörü , rakiplerinin etkili oyuncularına karşı önlemlerini alacaklarını söyledi. Son dört haftada 10 puan topladıklarına değinen Hamzaoğlu, buna rağmen düşme hattından tam anlamıyla kopamadıklarını kaydetti. Fenerbahçe maçının güzel ve keyifli geçeceğine inandığını anlatan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'nin etkili ayaklarına önlem alacağız. Rakibimizin zayıf yönlerini değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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Hamzaoğlu Fener’e özel önlem alacak
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