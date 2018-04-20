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Koşabiliyorken koş

Spor kültürünün yaygınlaştırılması ve bilinçli spor yapılması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi ’da başladı

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Koşabiliyorken koş
Türkiye'nin 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün örnek çalışmasıyla 7'den 77'ye spor yaptırma imkanı veren 'Koşabiliyorken Koş' projesinin yeni dönem çalışmalarının Antalya ayağı start aldı. Spor Salonu bahçesinde kurulan istasyonlarda, yaşlı, genç herkesin katılım sağlayabileceği birçok branşta eğitimler veriliyor.

VAKİT VARKEN KOŞUN
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Her türlü bağımlılıkla mücadelede alkol, sigara, teknoloji bağımlılığı da var. Günün birinde koşma mecaliniz de olmayabilir. Koşacak enerjiyi de bulamayabiliriz. Bugün sağlıklı iken sağlığımızı korumak için hareket etmek, koşmak spor yapmak durumundayız. Bugün 'Koşabiliyorken Koş' diyoruz" dedi.

ATIŞLAR TAM İSABET
Etkinliğin 'daki ayağında ise 80 yaşındaki dedeler ok attı, 12'den vurdu. Tatlı rekabet içerisinde renkli görüntülere sahne olan proje etkinlikleri çerçevesinde, 80'lik sporcular birbirleriyle yarıştı. Etkinlikler sonunda atış yapan katılımcılara madalya ve katılım sertifikası verildi.
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