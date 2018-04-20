Metruk tehlikesi Bağımlıların yuvası haline gelen metruk binalar ya yıkılacak ya da girilmesine engel olunacak





EN FAZLA MURATPAŞA

Metruk binalar şehirde en çok Muratpaşa ilçesinde bulunuyor. Zeytinköy ve Kızılarık mahallelerinde yaygın olan binalar dış görüntüleri ile kirlilik yaratırken, içerisinde de birçok pisliği barındırıyor. Yıllardır mahallelerin kalbine hançer saplayan binalara, belediye duyarsız kalıyor. Özellikle hava karardığı zaman bağımlıların ve hırsızların uğrak adresi olan binalar, vatandaşların güvenliğini riske atıyor. SABAH Akdeniz Muhabiri'nin girdiği metruk binaların içerisi adeta bataklığı andırıyor. Alkol şişeleri ve birçok çöpün bulunduğu binaların içerisi adeta pislik yuvası.



YIKIN YA DA SOKMAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın gündeme getirerek belediye başkanlarına 'yıkın' talimatı verdiği metruk yapılardan en çok muzdarip olan şehirlerden birisi de Antalya . Özellikle Muratpaşa ilçesinde bir hayli fazla olan yapılar, madde bağımlılarının yuvası oldu. Madde bağımlıları, alkolikler ve hırsızların yer edindikleri binalar dış görüntüleriyle de ürkütüyor. Ayrıca yıkılma tehlikesi bulunan binalar vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürürken, binaarın içlerinin kirli olması nedeniyle de hastalıklara davetiye çıkarıyor.Metruk binalar şehirde en çok Muratpaşa ilçesinde bulunuyor. Zeytinköy ve Kızılarık mahallelerinde yaygın olan binalar dış görüntüleri ile kirlilik yaratırken, içerisinde de birçok pisliği barındırıyor. Yıllardır mahallelerin kalbine hançer saplayan binalara, belediye duyarsız kalıyor. Özellikle hava karardığı zaman bağımlıların ve hırsızların uğrak adresi olan binalar, vatandaşların güvenliğini riske atıyor. SABAH Akdeniz Muhabiri'nin girdiği metruk binaların içerisi adeta bataklığı andırıyor. Alkol şişeleri ve birçok çöpün bulunduğu binaların içerisi adeta pislik yuvası. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, da Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı metruk binalara dikkati çekti. "Yıkılacak olan hemen yıkılmalı. Hukuken yıkılması mümkün olmayanlar ise içeriye girilmeyecek şekilde engelleyici tedbirler alınmalı" diyen Vali Karaloğlu, belediyelerin metruk binalar konusunda ellerini biraz daha çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi.