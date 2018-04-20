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Ölümle burun buruna

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Ölümle burun buruna
'NIN Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Güveli yönetimindeki 34 LL 7531 plakalı kamyonet, Şahin Türeli idaresindeki 20 GP 226 plakalı otomobil ile çarpıştı. Türeli'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü. Kazada, kamyonette bulunan Tugay Yabalak, Cem Hekimci ile otomobil sürücüsü Şahin Türeli yaralandı. Otomobilde sıkışan Türeli itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 yaralının da hayati tehlikesi bulunmuyor.
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Ölümle burun buruna
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