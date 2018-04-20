Şeker Fabrikası için konsorsiyum kuruldu

Burdur
lu sivil toplum örgütleri temsilcileri ve iş adamlarından oluşan Isparta- Burdur Pancar Ekicileri Kooperatifi Burdur Şeker Sanayi ve Ticaret Konsorsiyumu kuruldu. Düzenlenen toplantıda, konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, çalışmanın Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığının önderliğinde başlatıldığını dile getirdi. Burdurlu iş adamlarının da destek verdiği bir konsorsiyuma dönüşerek fabrikanın özelleştirilmesi halinde B planı olarak satışa talip olunduğunu aktaran Ercengiz, Burdur bileşenlerinin satışta gücünü birleştirerek fabrikanın Burdur halkında kalması yönünde bir çalışmaya imza attığını ifade etti. BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, ise "16 Nisan'da geçici teminatı ve konsorsiyum dosyasını Ankara
'ya gönderdik. 17 Nisan'da dosyamız Özelleştirme İdaresi'ne teslim edildi" dedi.