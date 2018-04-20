Turizm Haftası Demre'de kutlandı

Demre Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen Turizm Haftası kutlamalarına, Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Jandarma Komutan Vekili Uzman Başçavuş Ümran Kılıç, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Topakçı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bil Okulları tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Yöremizin Tarihi Güzellikleri' adlı fotoğraf sergisi, eski mutfak ve ev eşyaları, eski tarım aletlerinin sergilendiği 'Geçmişten Geleceğe' adlı sergiler açıldı.

Fotoğraflarda, Demre'nin doğal ve tarihi güzellikleri yansıtıldı. Geçmişten Geleceğe sergisinde, yüzlerce eski eşya ve alet sergilendi. Bil Okulları Halk Oyunları ekibi, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunları sergiledi. Katılımcılara, yöre yemeği olan 'keşkek' ikram edildi.

Kaymakam Murat Uz yaptığı açıklamada, "Demre, Aziz Nicolaus Müzesi, Myra Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi, Kekova ve eşiz sahilleri ile dünyada bir turizm markası olma yolunda. Belki bugün bir turizm merkezi olarak görülmeyebilir. Yeterli otelleri olmayabilir. Tüm bunlara rağmen Aziz Nicolaus Müzesi'ni, Kekova'yı bir milyona yakın insan ziyaret ediyor. Mavi yolculuğa çıkan Akdeniz tutkunları mutlaka Kekova'ya uğruyor. Böyle zenginlikleri barındıran Demre, çok kısa sürede turizmde marka bir kent olacak" dedi.