Yabancı öğrenciler engelliler için çalıştı

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesine Eramus programı kapsamında gelen 6 ülkeden 36 öğrenci, engelliler için sokakta satış yaptı. 'Geleceğin Sosyal Girişimcileri' projesi çerçevesinde Macaristan, Makedonya, Almanya, İtalya ve Romanya'dan gelen öğrenciler ile Türk öğrenciler ilçe merkezindeki kordon boyunda stant kurdu. Yaptıkları limonata, makarna, pasta gibi yiyecekleri satan 36 öğrenci, satıştan elde edilecek geliri Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğine bağışlayacak. ÖĞRENCİLER MUTLU
Proje koordinatörü Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğrencisi Selçuk Koca, sosyal girişimcilikle ilgili ilçede 10 günlük program yaptıklarını söyledi. Projeye İtalya'dan katılan Laura Pasanisi (23), ise insanlara yardım etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.