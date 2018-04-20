Yemin eden uzman erbaşlar mavi berelerini taktı

2018-5'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Yemin Törenine Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, Kurmay Başkanı Piyade Albay Ali Tanış, yüksek rütbeli subaylar ve çok sayıda kursiyerin aileleri katıldı.

Alay Sancağının tören alanındaki yerini almasının ardından devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Şahit Timinin yerini almasından sonra gruplar halinde bin 74 Uzman Erbaş, silah ve arkadaş tutarak yemin etti. And içen kursiyerler adına konuşma yapan Piyade Uzman Onbaşı Kazım Kanat "Bizler bugün bu kutsal yuvaya katılışımızın üçüncü haftasını doldurmuş bulunuyoruz. Bugüne kadar, kutsal vatan topraklarını canları ve kanları pahasına korumuş olan atalarımızdan ve ağabeylerimizden bu kutsal nöbeti devralmanın gururunu, onurunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu yaptı. Piyade Albay Fatih Köroğlu "Bu kutsal vatanı, bağımsızlığımızı, devletin üniter, laik ve demokratik yapısını korumaya and içmiş, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ve Türk milletinin emrinde olarak, sizlerle daha da güçlenecektir. Yemininiz ve kutsal nöbetiniz yüce Türk ulusu, Türk Silahlı Kuvvetleri, aileleriniz ve sizler için kutlu ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Albay Köroğlu, konuşmalarında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir'e hitaben "Komutanım; Dağ Komando Okulu ailesi olarak bizlere büyük destek oluyor ve ışık tutuyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bu kursiyerlerimizin en iyi eğitimi almaları için güçlü devletimizin tüm imkanlarını bizlere sundunuz, bizim her anımızda yanımızda oldunuz ve yol gösterdiniz. Size şahsım ve personelim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 2018-5'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler and içti. Törende ayrıca, yıllar önce askerliğini aynı birlikte yaptığı tespit edilen, bazı kursiyerlerin babalarına katılım belgesi verildi. Katılım belgelerini Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir takdim etti.

And içme töreni ailelerin sahaya inmeleri ile sona erdi. Tören sonunda aileler çocuklarını hasretle kucakladı. Bazı ailelerin evlatlarına sarılmasında duygulu anlar yaşandı.